Governo de Minas anuncia contratação temporária de brigadistas para combate a incêndios florestais

Nesta terça-feira (16/4), o Governo de Minas, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), divulgou um edital para a contratação temporária de brigadistas. Estes profissionais atuarão na prevenção e combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação Estaduais.

Imagem: El Debate

O processo seletivo oferece 280 vagas para atividades que incluem prevenção, monitoramento e combate direto ao fogo. Os contratos terão duração inicial de quatro meses, com possibilidade de prorrogação de acordo com as necessidades do serviço público, conforme a legislação aplicável.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre 9h do dia 22/4 e 23h59 do dia 29/4, e podem ser feitas através do link fornecido no edital. Candidatos interessados devem ter entre 18 e 59 anos completos na data da inscrição, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, e cumprir outros requisitos especificados no edital.

O processo de seleção inclui inscrição com análise curricular e uma fase de comprovação documental junto a um teste de aptidão física. Os critérios de avaliação abrangem certificação em cursos de brigadista florestal, experiência profissional em brigadas anteriores, participação voluntária ou contratada em operações de combate a incêndios, e posse de Carteira Nacional de Habilitação.

Os brigadistas selecionados trabalharão 40 horas semanais e receberão um salário de R$ 1.412,00, além de um adicional de periculosidade de R$ 423,60. Benefícios adicionais incluem um auxílio-refeição diário de R$ 50,00 e, quando aplicável, auxílio-transporte de R$ 10,50 por dia de trabalho.

Os resultados do processo seletivo serão publicados no site do IEF e disponíveis nas Unidades de Conservação envolvidas.

Da Redação com Agência Minas