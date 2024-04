Estágio na área de educação: Secretaria Estadual abre vagas em Minas

Estudantes do ensino superior de diversas áreas de conhecimento interessados em atuar na educação pública de Minas Gerais podem candidatar-se a uma das 96 vagas de estágio abertas na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). As oportunidades estão distribuídas nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) localizadas no interior do estado, na Região Metropolitana e no Órgão Central em Belo Horizonte.

Foto: ilustrativa / Reprodução internet

Entre as áreas contempladas para os interessados, que podem estar cursando diferentes períodos, incluem-se os cursos de Direito, Pedagogia, Arquivologia, Administração, Engenharia Civil, entre outros.

Além das vagas na capital, as oportunidades estão disponíveis em diversas cidades do estado, como Araçuaí, Barbacena, Campo Belo, Carangola, Caratinga, Caxambu, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Guanhães, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Manhuaçu, Monte Carmelo, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Passos, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha.

A lista completa com a descrição de todas as vagas pode ser conferida neste link. As vagas são de carga horária de 6 horas por dia com valor da bolsa de R$ 1.258,74 e auxílio transporte de R$ 220,50 mensais.

Como candidatar-se?

Os estudantes interessados devem cadastrar-se pela plataforma Universidade Patativa do Assaré (clique aqui). Para participar do processo seletivo, os candidatos devem seguir as instruções e realizar o preenchimento de informações como documentos, dados educacionais, endereço, email e telefone para contato.

Após o cadastro, é necessário verificar e validar a opção pelo email informado. Em seguida, acesse a aba “Vagas de Estágio” na plataforma Universidade Patativa do Assaré.

A pesquisa pela vaga interessada pode ser realizada utilizando os filtros de localização, empresa, tipo de estágio e nível acadêmico ou curso. Em seguida, abra as informações sobre a vaga como requisito e remuneração. Caso seja de interesse, clique em “Inscrever-se”.

Anexe o currículo e, após a análise, a equipe da plataforma entrará em contato com o candidato por meio das informações cadastradas.

Da Redação com SEE