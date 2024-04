Prefeitura de Sete Lagoas atualiza concurso público e anuncia data para novas inscrições

A Prefeitura de Sete Lagoas comunicou, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, publicada na manhã desta quarta-feira, 17 de abril, a suspensão temporária do seu concurso público para o provimento de cargos do Quadro de Servidores da Prefeitura de Sete Lagoas (exceto as secretarias municipais de Saúde e Educação). A medida foi necessária devido a uma nova legislação, aprovada em abril de 2024, que compromete normas do Edital Nº 03/2023 que instituiu o certame.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Na mesma publicação, a Prefeitura informa que um novo edital será publicado no dia 1º de julho e confirma que a provas serão aplicadas no dia 15 de setembro.

Conforme previsto no edital, o candidato que já efetuou sua inscrição poderá requerer, por meio de formulário disponível no site www.gestaodeconcursos.com.br, o valor pago de volta. O prazo para realizar esta solicitação será entre os dias 24 de abril e 13 de maio. Os inscritos que desejam continuar concorrendo às vagas terão sua inscrição confirmada automaticame.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM