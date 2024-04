Orquestra Jovem de Sete Lagoas abre inscrições para 26 vagas remanescentes

Até o próximo domingo, dia 21 de abril, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas está com as inscrições abertas para a seleção de alunos para ocupar algumas vagas remanescentes. No total, serão 26 vagas para início das aulas imediato em flauta, violino, violoncelo e contrabaixo (veja a lista abaixo) para o polo localizado na Paróquia de Santa Luzia.

Foto: Marcos Avellar/ Montagem: SeteLagoas.com.br

Para se inscrever, a pessoa deve preencher o formulário, disponibilizado clicando aqui ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na foto. A seleção será feita no dia 23 de abril, terça-feira, a partir das 19h.

Para este chamamento, serão ofertadas 7 vagas para violino no turno da manhã, 7 de flauta para o turno da tarde, 9 vagas para violoncelo, sendo 6 para manhã e 3 à noite, e 3 vagas para contrabaixo no turno da manhã, todas com aulas às segundas-feiras. Há ainda 3 vagas específicas para violino às quartas-feiras para o turno da manhã para crianças de 7 a 10 anos. Além disso, todos têm aulas de teoria musical, que podem ser na sexta ou sábado, conforme disponibilidade de horários.

“Com a seleção para estas vagas remanescentes, o projeto vai chegar a cerca de 200 alunos e alunas atendidos só na Paróquia Santa Luzia. Ainda temos dois polos avançados, um na região do bairro das Indústrias e outro na Cidade de Deus”, revela Ivison Máximo Barbosa, Maestro e criador do projeto de oficinas da Orquestra Jovem.

É importante frisar que os candidatos não precisam ter conhecimento prévio de música. A seleção consiste em uma aula básica de ritmos e, logo após, a aplicação da prova com o conteúdo dado na mesma. “Muita gente chega sem conhecer nada de música e depois se destacam no projeto”, garante o Maestro.

A Orquestra Jovem de Sete Lagoas é um projeto mantido através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio do Grupo Multitécnica.

Serviço:

Inscrições para vagas remanescentes da Orquestra Jovem de Sete Lagoas Prazo: até dia 21 de abril Seleção: dia 23 de abril Local: Paróquia de Santa Luzia Link para inscrição: https://forms.gle/3DVcMgfPN79q1tZM8

Vagas disponíveis:

Segunda-feira

- Violino: 7 vagas para o turno da manhã

- Flauta: 7 vagas para o turno da tarde

- Violoncelo: 6 vagas para o turno da manhã

- Violoncelo: 3 vagas para o turno da noite

- Contrabaixo: 3 vagas para o turno da manhã Quarta-feira

- Violino: 3 vagas para o turno da manhã (crianças entre 7 e 10 anos)



Com Orquestra Jovem de Sete Lagoas - ASCOM