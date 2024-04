Instituição financeira de Sete Lagoas divulga vagas de emprego

Oportunidades de emprego em quatro posições estão sendo anunciadas por um empresa de consórcios e investimentos em Sete Lagoas, confira a seguir.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Posições Disponíveis:

Requisitos Gerais:

Oferecimentos:

Interessados podem enviar currículo atualizado para contato@inovacredconsorcio.com.br. No assunto do e-mail especificar a vaga de interesse.

Da Redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI