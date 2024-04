Oportunidade para analista de departamento pessoal é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga para analista de departamento pessoal está sendo oferecida em Sete Lagoas. A empresa contratante é do ramo de contabilidade, confira os detalhes:

Cargo: Analista de Departamento Pessoal

Seguimento da empresa contratante: Contábil /escritório de contabilidade localizado em Sete Lagoas.

Requisitos da vaga

Perfil técnico: graduação em Ciências Contábeis, Administração, Recursos Humanos ou áreas correlatas.

graduação em Ciências Contábeis, Administração, Recursos Humanos ou áreas correlatas. Perfil comportamental: colaborador(a) proativo, disciplinado, organizado, ágil, polivalente, comunicativo, ético e que possua visão sistêmica de todas demandas que envolvem o setor de pessoal. Conhecimento do pacote Office, em especial domínio o Excel.

Jornada de Trabalho: 2ª a 5ª feira de 08h às 18h e as 6ª feiras de 08h às 17h.



Conhecimento do sistema Alterdata será um diferencial. É imprescindível ter vivência em escritório de Contabilidade. Remuneração e Beneficios serão informados no momento do agendamento da entrevista.



Os candidatos interessados devem encaminhar currículo para a o e-mail: joelma@encantu.consultoria.com.br

Da Redação