SESI SENAI e MRV abrem vagas para curso gratuito de Eletricista Predial em Sete Lagoas

SESI SENAI, em conjunto com a MRV, abrem inscrições para cursos gratuitos de Eletricista Predial em Sete Lagoas, Lagoa Santa e Santa Luzia. Com o intuito de capacitar a população em situação de vulnerabilidade, são disponibilizadas mais de 200 vagas.

Foto: Divulgação

Os cursos, com duração média de 200 horas, dividem-se em duas etapas. A primeira, de Formação Técnica, é ministrada pelo SENAI, focando no desenvolvimento de habilidades específicas para a área. Já a segunda, de Desenvolvimento Humano, oferecida pelo SESI, visa aprimorar aspectos como comunicação e liderança.

Inscrições podem ser realizadas online a partir de 22 de abril, com vagas limitadas

Em Sete Lagoas, as aulas começam no dia 14 de maio e terminam em 13 de agosto de 2024. O curso será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na unidade do SENAI Fundação Zerrenner, localizada na Avenida Cornélio Viana, 1115, no bairro Nossa Senhora do Carmo II.

Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino médio em andamento e idade mínima de 18 anos. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Os cursos são gratuitos e destinados à população em situação de vulnerabilidade social. Os alunos receberão ajuda de custo e terão a possibilidade de serem contratados pelas empresas parceiras do projeto.

Para mais informações sobre os cursos em Lagoa Santa e Santa Luzia, acesse o site.

Da redação