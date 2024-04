Empresa anuncia 100 vagas para promotores de atendimento em Sete Lagoas

Uma empresa de serviços nas áreas de atendimento ao cliente, vendas, cobrança, suporte técnico e afins está contratando 100 colaboradores para o cargo de promotor de atendimento (atendimento receptivo) em Sete Lagoas, confira.

Foto: Reprodução/Internet/

PROMOTOR DE ATENDIMENTO – ATENDIMENTO RECEPTIVO – SETE LAGOAS

O que buscam:

- Pessoas com boa comunicação, organizadas, engajadas e comprometidas com resultados .

- Ensino Médio Completo

- Jornada de 36h semanais: Escala 6x1 com folga variável sábado ou domingo.

- Conhecimento Básico de Informática e Digitação.

- Residir em Sete Lagoas ou Prudente de Morais.

- Turno da Tarde e Noite.

O que oferecem:

- Salário R$ 1514.93+adicional noturno.

- Vale Transporte , Plano de Saúde , Plano Odontológico , Convenio com Farmácias , Faculdades ,Auto- Escolas , e rede de descontos em empresas parceiras.

O cadastro do currículo deverá ser feito no site www.proativacontactcenter.com.br ou pode ser enviado para o WhatssApp do RH 3178-9099.

Da Redação