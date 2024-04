Empresa de telefonia e internet empresariais divulga vaga para consultor em Sete Lagoas

Uma vaga para consultar de vendas está sendo oferecida em Sete Lagoas, confira as informações e como se candidatar:

Foto ilustrativa: Freepik

Anunciante:

Empresa parceira oficial da operadora Vivo Empresas atuante no mercado desde 2005. Com sede em Belo Horizonte e aqui em Sete Lagoas. Atua na entrega de soluções, planos e serviços Vivo Empresas na área de comunicação e tecnologia das empresas de Minas Gerais.

Localiza-se em Sete Lagoas na Rua Raquel Teixeira Viana, 620, Sala 104.

Descrição da Vaga:

Vaga de trabalho como CONSULTOR EXTERNO/INTERNO DE VENDAS - Fala Brasil parceiro autorizado Vivo Empresas.

Carga Horária:

Trabalhar 44h semanais, inicialmente de segunda a sexta.

Função de trabalho:

- Realizar atingimento de metas de produtividade,

- Captar clientes porta a porta para aderir serviços Vivo Empresas, (PARA O EXTERNO)

- Captar clientes por chamadas de voz, vídeo, WhattsApp, e-mails, redes sociais, e-mails dentre outras abordagens e criatividades na captação online de oportunidades para aderir serviços Vivo Empresas, (PARA O INTERNO)

- Acompanhar execução de pedidos,

- Prestar consultoria de pós vendas para os mesmos,

- Ter nota alta de satisfação de atendimento dos clientes.

Pré-requisitos:

- Ter experiências com vendas/pós vendas. Ter experiência com Telecom é um diferencial.

- Saber trabalhar carteira de clientes e manter relacionamentos estratégicos de curto e longo prazo.

- Ser Educado,

- Comunicativo,

- Pró-ativo,

- Focado,

- Persistente no resultado e trabalho diário para atingimento das metas.

- Comprometido com o que diz e propõe a fazer.

- PARA O EXTERNO: Ter veículo próprio não é obrigatório mas ajuda bastante na locomoção para realização de atendimentos e captações de clientes.

Retorno financeiro:

Pagamento de salário mínimo + ajuda de custo semanal referente a transporte e alimentação + Plano odontológico + premiações por cumprimento das metas. Com foco e determinação é possível fazer ganhos médios na faixa de R$3000,00.

Enviar currículo para:

rh@falabrasiltelecom.com.br com cópia para vendas05@falabrasiltelecom.com.br (Com assunto Vaga Consultor Externo/interno) ou no WhatsApp (31) 9 9582-4326 (Jonas Almeida/Supervisor de Vendas FalaVivo Empresas).

