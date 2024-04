Oportunidade para auxiliar técnico mecânico é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga para auxiliar técnico mecânico está sendo oferecida pela Artpress Compressores em Sete Lagoas, confira.

Foto: Divulgação

Cargo: Auxiliar Técnico Mecânico

Requisitos: Ser Proativo(a), comunicativo(a), gostar de trabalhar em time, vontade de aprender e ter foco em resultado.

Competências Obrigatórias: Ter formação técnica concluída em Técnico em Mecânica, Técnico em Eletromecânica.

Residir em Sete Lagoas ou cidades próximas.

Disponibilidade para viagens e flexibilidade de horário.

Ser habilitado na categoria B.

Competências Desejadas:

Conhecimento em sistemas de acionamentos, tais como: Soft starter, inversor de frequência e estrela triângulo, será um diferencial noções de eletrônica.

Oferecemos:

Salário Competitivo, Vale Alimentação, Vale Café, Vale Transporte ou Vale Combustível, Plano de Saúde Unimed, Plano Odontológico, Convênio Farmácia, Celular Corporativo, Cobertura de despesas de viagens à trabalho.

ENVIE SEU CURRÍCULO POR EMAIL: vagas@artpresscompressores.com.br

Da Redação

