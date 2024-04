Candidatos do Concurso Unificado podem consultar local de prova a partir desta quinta-feira

Os inscritos no Concurso Nacional Unificado (CPNU) podem verificar a partir de quinta-feira (25), às 10h, onde realizarão as avaliações no dia 5 de maio, em 228 localidades.

Foto: Reprodução Internet

Recentemente, o governo federal divulgou um conjunto de novas diretrizes para a execução do exame do Concurso Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos concursos". Visando prevenir fraudes, os candidatos não terão permissão para levar o caderno de questões consigo nem fazer anotações no cartão de confirmação. Além disso, serão realizadas coletas de impressões digitais e exames grafotécnicos para identificação biométrica durante a aplicação das provas.

Foi autorizado pelo governo o uso da Força Nacional para auxílio no dia da prova do Concurso Público, que será realizado em cerca de 5.150 locais, incluindo escolas e prédios públicos.

Veja como consultar o local de prova:

Os candidatos poderão acessar o documento na Área do Candidato, disponível no site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login. É necessário realizar o login utilizando as credenciais da conta GOV.BR. O cartão de confirmação conterá informações cruciais, como número de inscrição, data, horário e local da prova, além de confirmações de solicitações especiais de atendimento ou uso de nome social, se aplicável. Embora não seja obrigatório, é aconselhável que os candidatos levem o cartão consigo no dia da prova.

