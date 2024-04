Recapagem em Sete Lagoas anuncia vagas de emprego; confira

O Grupo Santa Helena de Pneus de Sete Lagoas está contratando profissionais para os cargos de auxiliar de recapagem, trainee comercial e assistente administrativo. Confira a seguir todos os detalhes e como se candidatar:

Auxiliar de Recapagem

Auxilia em todas as atividades do processo de reforma de pneus e consertos nos mesmos

Experiência e requisitos exigidos: 06 meses de experiência na área de produção.

Horário de trabalho: 06:00 às 16:00, 07:00 às 17:00, 12:00 às 22:00, segunda a sexta

Como se candidatar ou enviar currículo: Encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento@pneussantahelena.com.br e inserir no assunto do e-mail o título da vaga: AUXILIAR DE RECAPAGEM

Trainee Comercial

Apoia o planejamento, organização e controle das rotinas da diretoria de pneus novos (varejo, atacado e truck center), recapagens e postos de combustíveis envolvendo liderança de equipes e gestão de estoque. Acompanha faturamento e indicadores de resultados da área que atua para o alcance dos objetivos e metas da empresa com suporte da coordenação.

Setor de atuação: Vendas

Experiência e requisitos exigidos: Administração, Processos Gerenciais, Comércio Exterior, Logística e áreas afins.

Horário de trabalho: 08:00 às 18:00 de segunda-feira à sexta-feira e sábado de 08:00 às 12:00.

Como se candidatar ou enviar currículo: Encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento@pneussantahelena.com.br e inserir no assunto do e-mail o título da vaga: TRAINNE COMERCIAL

Assistente Administrativo

Executa as tarefas da rotina administrativa tais como: faturamento, envolvendo cadastramento de clientes, emissão e conferência de notas fiscais, observando as condições do pedido e outros dados essenciais para emissão da nota fiscal, cobrança de clientes, entrada de notas, pagamentos e auxílio ao Gerente na implementação de normas e procedimentos. Auxilia nas atividades diversas de Gestão de Pessoas: Envio de documentos, controles de EP'Is, cartão de pontos, entrega de uniformes e agendamento de exame médico periódico.

Setor de atuação: Administrativo

Experiência e requisitos exigidos: Desejável graduação em Administração, Economia ou áreas correlatas. Experiência NF de Produtos e Serviços (grande volume).

Horário de trabalho: 08:00 às 18:00 de segunda-feira à sexta-feira e sábado de 08:00 às 12:00.

Como se candidatar ou enviar currículo: Encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento@pneussantahelena.com.br e inserir no assunto do e-mail o título da vaga: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SETE LAGOAS

