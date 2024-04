Oportunidade de estágio: TJMG seleciona candidatos em Sete Lagoas e outras cidades

Foi divulgado o edital para a seleção pública de estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de Direito, Psicologia e Assistência Social, visando ao preenchimento de vagas de estágio e à formação de Cadastro de Reserva na Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).

Imagem/ JBN

A seleção contemplará as seguintes comarcas: Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Cássia, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Corinto, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ibirité, Juiz de Fora, Matozinhos, Montes Claros, Nova Resende, Passos, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Três Pontas, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Vespasiano, incluindo os Juizados Especiais. Ao todo, serão oferecidas 816 vagas, além da formação de cadastro de reserva, distribuídas nessas comarcas.

A remuneração para os estagiários varia de acordo com o nível de ensino:

Para estudantes de graduação, a bolsa de estágio é de R$ 1.333, além de um auxílio-transporte no valor de R$ 231.

Já para estudantes de pós-graduação, a bolsa de estágio é de R$ 2.000, também com um auxílio-transporte no valor de R$ 231.

Os interessados devem realizar suas inscrições através do site www.consulplan.net, acessando o link correspondente às inscrições nesta seleção pública, conforme o Edital nº 01/2024, no período compreendido das 16h do dia 29 de abril às 16h do dia 19 de maio.

Para obter mais informações sobre o edital, os interessados podem acessar o site da Consulplan (www.consulplan.net) ou entrar em contato pelos canais de atendimento disponibilizados: telefone 0800-100-4790 (dias úteis, das 8h às 17h30) ou pelo e-mail: atendimento@consulplan.com em caso de dúvidas.

Da Redação com Hoje em Dia