Oportunidade para auxiliar de compras no setor de metalurgia é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para o ramo de metalurgia está sendo oferecida em Sete Lagoas no cargo de auxiliar de compras. Confira a seguir todos os detalhes.

FAIXA SALARIAL: Será divulgado na entrevista.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Realizar contato com clientes e fornecedores, realizar negociações de valores e prazos de faturamento, concluir o processo de compras e demais atividades inerentes à função.

REQUISITOS: Ensino médio completo, experiência na função (na área metalúrgica ou de construção civil será um diferencial.

HORÁRIO DE TRABALHO: Segunda a sexta-feira de 07:30 às 17:30.

BENEFÍCIOS: Serão divulgados na entrevista.

SETOR: Metalurgia.

QUANTIDADE DE VAGAS: 01.

LOCAL DE TRABALHO: Sete Lagoas.

Candidatura e mais informações:

contato@multiplaconsultoriarh.com.br / (31) 3771-8147 – (31) 99687-4639

Rua Copacabana, n°117 loja B – Boa Vista, Sete Lagoas/MG

www.multiplaconsultoriarh.com.br

