Mutirão de empregos realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas, Câmara Municipal e CriaRH acontece no dia 2 de maio

Depois de um 2023 com saldo positivo na geração de empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, Sete Lagoas teve um início de ano mais tímido no saldo de vagas líquidas em janeiro, voltando a contratar mais funcionários com carteira assinada já em fevereiro. Os dados de março, conforme cronograma do Ministério, só serão conhecidos no dia 29 de abril. No ano passado, foram no total 31.109 demissões e 32.477 admissões formais, um saldo positivo de 1.368 vagas, fazendo com que Sete Lagoas figurasse entre os 21 municípios mineiros com maior saldo positivo, segundo o relatório.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Com o objetivo de impulsionar o número de empregos formais gerados no município, a Prefeitura de Sete Lagoas, a Câmara Municipal e a Associação CriaRH realizam, no próximo dia 2 de maio, dentro da programação da Semana do Trabalhador, um mutirão de empregos envolvendo algumas das principais empresas da cidade, entre elas, Âncora Consultoria, ASK do Brasil, Bombril, Cedro Têxtil, Itambé, Maxion Montich, Multitécnica, OMR Componentes Automotivos e ProAtiva Call Center. O mutirão será realizado de 09h às 12h e de 13h às 17h, no Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal (Rua Domingos Louverturi, 335, ao lado do Terminal Rodoviário).

Para participar, os interessados devem estar com um currículo atualizado (levar quantas cópias puder), CPF e identidade. São centenas de vagas para níveis fundamental, médio, técnico, superior e estágios nas mais diversas áreas. "É uma excelente oportunidade para que você, que precisa de um emprego ou quer mudar de emprego, se recolocar no mercado de trabalho. E, para as empresas participantes, facilita demais a busca por profissionais, pois estarão todos em um mesmo local", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária de Sete Lagoas, Edmundo Diniz.

Quem não puder levar o currículo ou o tenha desatualizado, por meio da Internet Popular da Câmara será possível atualizá-lo e imprimir algumas cópias. "As empresas precisam de trabalhadores e as pessoas precisam trabalhar, mas a gente tem que criar esse encontro entre os empresários que precisam contratar e as pessoas que estão fora do mercado. Estaremos aqui para receber todos, juntamente com o pessoal do RH das empresas e os empresários", convida o presidente da Câmara, vereador Caio Valace. Já o vereador Janderson Avelar é autor do requerimento 323/2024 e do Projeto de Lei Ordinária 163/2024, que solicitam a criação da "Semana do Emprego em Sete Lagoas", com a criação do mutirão e capacitações.

CriaRH

"Se você busca uma colocação no mercado de trabalho ou mesmo deseja fazer uma transição de carreira, participe desse mutirão de emprego apresentando seu currículo para as empresas participantes. Agir, tomar uma atitude, é a única forma de alcançarmos nossos objetivos. Participe!", ressalta Ana Célia Cardoso, uma das fundadoras da Associação CriaRH, entidade formada por profissionais de Recursos Humanos da cidade. O objetivo da associação é compartilhar e enriquecer vivências em recursos humanos reunindo profissionais atuantes em Gestão de Pessoas em Sete Lagoas e região, favorecendo assim o ingresso, participação e parceria de profissionais, estudantes e organizações ao seu universo corporativo de experiências, literatura e ações voltadas à área.

SERVIÇO

Mutirão de Empregos de Sete Lagoas

2 de maio de 2024, de 09h às 12h e de 13h às 17h.

Local: Câmara Municipal (Rua Domingos Louverturi, 335, ao lado do Terminal Rodoviário)

Realização: Prefeitura, Câmara Municipal e CriaRH

Informações: (31) 3779-6412

Confira algumas das vagas disponíveis:

Âncora Consultoria

Analista Contábil Jr em Siderúrgica

Técnico de Planejamento de Mantenção III na Cimento Nacional

Estoquista

Camareira de Hotel

Coordenadora de Vendas em loja de roupas e calçados femininos

Operador(a) de Caixa

Analista de Departamento Pessoal em escritório

Analista de Trade Marketing

Coordenador de SAC

Consultor Comercial

Consultor Comercial em Escola de Oratória

Ajudante de Produção

Consultor(a) de Vendas em Corretora de Plano de Saúde

Serralheiro de Alumínio - Vidraceiro

Assistente de Suporte ao Cliente em Provedor de Internet

ASK do Brasil

Operador de Produção - Nível fundamental - (Banco de talentos)

Estagiário de Engenharia de Produto - Estágio - Superior em andamento Engenharia Produção, Elétrica, Mecânica ou Mecatrônica

Bombril

Ajudante Operacional de Produção - nível fundamental (20 vagas)

Cedro Têxtil

Banco de talentos para vagas operacionais

Itambé

Mecânico de Manutenção

Operador de Caldeira

Auxiliar de Indústria

Jovem Aprendiz

Maxion Montich

Auxiliar de Produção - nível médio

Pintor Industrial- nível médio

Inspetor de Qualidade - nível médio

Analista de SGI - nível superior

Analista de Qualidade - nível superior

Analista de Engenharia - nível superior

Analista Comercial - nível superior

Multitécnica

Ajudante de Produção - nível fundamental (50 vagas)

OMR Componentes Automotivos

Operador de máquinas

Inspetor de Qualidade

Estagiário de Automação

Estagiário de Metalurgia

Montador de estruturas metálicas

Motorista de veículos industriais

Condutor de Processo (líder de produção)

Mecânico

Eletricista Predial

ProAtiva Call Center

Promotor de Atendimento (+100 vagas)

