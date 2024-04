Oportunidade para auxiliar administrativo é oferecida em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para auxiliar administrativo está sendo ofertada em Sete Lagoas de acordo com os detalhes a seguir.

Foto: Reprodução/Ilustrativa

Empresa: Cymi do Brasil Projetos e Serviços LTDA

Adolar Napoleão França n° 194, Olinto Alvin, Sete Lagoas

Função/Cargo: Auxiliar administrativo

N° de Vagas: 1 vaga permanente disponível para ambos os sexos. Destinada a residentes em Sete Lagoas

Tarefas a serem exercidas: Lançamentos de Pedidos de compras, controle e alimentação de planilhas de compras, e demais demandas administrativas da área de compras.

Tempo de Experiência Exigida: 06 Meses em rotinas administrativas comprovada em carteira de trabalho



Grau de Instrução: Ensino Médio Completo

Salário: R$ 1.821,15

Alimentação no local de trabalho (café e almoço), translado de casa para local de trabalho.

Horário de Trabalho: 220h mensais, das 07:00 às 17:00 de segunda-feira a quinta-feira e 07:00 às 16:00 na sexta-feira



Forma da Entrevista:

- Enviar currículo por email: Gleisson Bezerra gbezerrao@cymibr.com ou por WhatsApp: (53) 9 9965-5091

- Comparecer na empresa com agendamento confirmado, nos seguintes horários: das 14:00 às 15:30 hs.

