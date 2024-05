Mutirão de Empregos em Sete Lagoas recebeu mais de 1.500 candidatos

Mais de 1.500 candidatos buscaram novas oportunidades de trabalho no Mutirão de Empregos realizado na última quinta-feira (02), na Câmara Municipal de Sete Lagoas. A iniciativa, promovida pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Câmara Municipal e a Associação CriaRH, ofertou mais de 200 vagas para início imediato, além de cadastro de currículos.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O evento foi um sucesso, tanto para os candidatos quanto para as empresas participantes. Ciro Dunkan de Oliveira, que buscava uma vaga há quatro meses desde que se mudou para Sete Lagoas, se mostrou confiante após participar do mutirão. "Eu gostei muito porque aqui você fala direto com os funcionários das empresas e faz uma breve entrevista. Achei bem produtiva. Hoje mesmo falei com umas oito empresas. Os funcionários das empresas são bem atenciosos, fazem perguntas pontuais, são muito prestativos", elogiou Ciro.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz, destacou o crescimento econômico de Sete Lagoas nos últimos anos. "De 2021 a 2023 Sete Lagoas criou 3.388 novas empresas. São mais de mil empresas criadas por ano, gerando aqui emprego e renda, por meio da parceria com a Prefeitura e a Sala Mineira do Empreendedor. Além disso, nos últimos 12 meses a cidade tem um saldo positivo de mais de 1.500 empregos gerados com carteira assinada, segundo o Caged. Somos aderentes à Lei de Liberdade Econômica, do Minas Livre Para Crescer e trazemos um ambiente de negócios cada vez mais propício e desburocratizado para as empresas que querem aqui se estabelecer. Portanto, parabéns a todos os envolvidos nesse mutirão. As pessoas provam que querem trabalhar e esse encontro de interesses entre quem quer trabalhar e quem quer contratar é altamente positivo", afirmou.

Ao todo, 13 empresas participaram do mutirão, entre elas Âncora Consultoria, ASK do Brasil, AVG Siderurgia, Bombril, Cedro Têxtil, Hospital Nossa Senhora das Graças, Itambé, Maxion Montich, Multitécnica, OMR Componentes Automotivos, Pepsico, ProAtiva Call Center e Trevo Alimentos.

A psicóloga Ana Célia de Almeida Cardoso, da Âncora Consultoria e Treinamento e uma das fundadoras da Associação CriaRH, avaliou positivamente o evento. "Achamos essa iniciativa muito interessante e podermos fazer mais vezes, pois vimos o resultado. Hoje a dor de todo empresário é a busca de profissionais. Temos pessoas pouco qualificadas em busca de emprego e as empresas que buscam profissionais. Além da questão da qualificação, muitas pessoas não sabem o que querem. Então, entram e saem. A permanência dos profissionais nas empresas também traz muitas dificuldades para o empresário e os interessados reconheceram essa necessidade de se qualificar mais. Então essa iniciativa foi super válida", revelou a psicóloga.

As empresas agora farão as análises dos currículos e chamarão os interessados para novas rodadas de entrevistas ou até mesmo para a tão sonhada ligação que vai confirmar a contratação.

Da redação com PMSL - ASCOM