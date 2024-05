Governo adia aplicação do 'Enem dos Concursos' devido a chuvas no RS

O governo federal anunciou o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava originalmente agendado para este domingo (5), impactando cerca de 2,5 milhões de candidatos em todo o país. A decisão foi tomada em razão das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, resultando em inundações, danos estruturais e, infelizmente, 37 óbitos até o momento.

Foto: Reprodução Internet

Popularmente conhecido como o "Enem dos Concursos", o CNU centraliza múltiplas seleções para cargos públicos federais, oferecendo um total de 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos distintos. Os candidatos tinham a oportunidade de concorrer a diversas vagas pagando apenas uma taxa de inscrição. O exame estava programado para ocorrer em 3.665 locais de prova, abrangendo 75.730 salas, distribuídas em 228 cidades brasileiras.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, ressaltou o compromisso do governo com a integridade dos participantes. "Nossa prioridade é garantir que nenhum candidato seja prejudicado. Não podemos permitir que situações de emergência ou bloqueios de acesso aos locais de prova impeçam a participação no concurso", afirmou Pimenta.

Inicialmente, o Ministério da Gestão havia decidido manter a data das provas, mesmo para as cidades afetadas no Rio Grande do Sul. No entanto, a pressão por uma solução que não prejudicasse os inscritos resultou na reversão dessa decisão.

Uma nova data para a realização das provas será anunciada após uma análise mais detalhada das condições das áreas afetadas e da logística necessária para garantir o acesso seguro de todos os inscritos. O governo continua em discussões internas para assegurar que todos os candidatos possam realizar o exame em condições justas e igualitárias.

Da Redação com PLOX