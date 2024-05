Empresa de tecnologia da informação divulga vaga para promotor de vendas externas em Sete Lagoas

Uma vaga para promotor de vendas externas está sendo divulgada em Sete Lagoas pela Almaviva, uma Empresa Multinacional de origem Italiana presente no Brasil há mais de 15 anos. Atualmente é a 2ª maior empregadora do país nos segmentos de Call Center, Tecnologia da Informação e Trade Marketing. Confira os detalhes da vaga a seguir.

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Vaga: Promotor de Vendas Externas

Salário: R$ 1.412,00 mais premiações por entrega de resultados

Benefícios: VR, VT, GYMPASS, desconto em universidades, salário família, auxílio creche, AM, AO, SV

Atividades: Vendas externas de Chips de Telefonia, rede móvel, abordagem de clientes, entrega de resultados.

Requisitos: Maior de 18 anos, perfil comunicativo, vontade de crescer, gostar de vendas.

A vaga é apara atuar em pontos estratégicos da Região de Sete Lagoas – MG no segmento de Trade Marketing, a contratação é CLT e é oferecido Plano de Carreira.

Interessados favor enviar currículos via WhatsApp para:

(11) 97815-2095 – Falar com Dayana do RH ou (11) 97877-6150 – Falar com o Coordenador Lucas.

Da Redação