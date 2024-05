Sete Lagoas: CRAMAM retoma curso gratuito de Marcenaria depois de quase 20 anos

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), retomou nesta segunda-feira, 6 de maio, as aulas do curso de Marcenaria. A formação de mão de obra em uma das profissões mais procuradas no mercado volta à grade de cursos profissionalizantes da instituição depois de quase duas décadas.

Foto: Reprodução/ Internet

O curso terá aulas nas segundas, terças e quartas-feiras, de 8h às 11h, com previsão de duração de três meses. “Consideramos esta retomada uma marco histórico para o Cramam. Um curso que forte demanda do mercado e uma atividade que ainda cumpre um papel terapêutico trabalhando as habilidades emocionais e pessoais dos alunos”, comemorou Nilton Barroso, diretor do Cramam.

Na manhã desta segunda-feira, os alunos conheceram a marcenaria do Cramam onde as aulas gratuitas serão ministradas pelo instrutor Gerssy Fernandes da Silva. Durante o curso, serão utilizadas madeira reciclada para a produção de pequenas peças de mobiliário como bancos, cadeiras e mesas. “Agradecemos o presidente da Fumep, Dr. Leonardo de Lima Braga, e o prefeito Duílio de Castro por resgatar um curso tão importante na história do Cramam”, comentou Nilton Barroso.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM

