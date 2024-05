Vagas disponíveis: Senac em Sete Lagoas tem cursos gratuitos em diversas áreas; confira

Com o setor de serviços em franca expansão em Sete Lagoas, o Senac local entra em cena para qualificar profissionais e atender à crescente demanda por mão de obra qualificada. Mais de 200 vagas em cursos gratuitos estão abertas nas áreas de beleza, gestão e vendas, visando impulsionar o mercado e gerar oportunidades para a comunidade.

Foto: Divulgação

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor de serviços se destaca como o grande gerador de empregos em Sete Lagoas em 2024, com um saldo positivo de mais de 200 vagas abertas. Para atender a essa demanda, o Senac oferece cursos gratuitos que visam aprimorar as habilidades e conhecimentos dos trabalhadores, preparando-os para os desafios do mercado.

Entre os cursos gratuitos oferecidos pelo Senac Sete Lagoas, estão:

Técnicas avançadas de Maquiagem

Habilidades gerenciais

Técnicas de depilação

Apresentações em público: como falar

Massagem corporal estética

Marketing pessoal para vendedores: Você é seu melhor Produto

Como se inscrever

As inscrições para os cursos gratuitos do Senac em Sete Lagoas podem ser feitas diretamente na unidade, localizada na Av. Rua José Duarte de Paiva, 775 - Vila Santa Helena. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do Senac ou entrar em contato pelo telefone (31) 3779 - 6200 ou WhatsApp 31 3057-8600.

Djhéssica Monteiro