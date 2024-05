Vagas em empresa líder de alimentos e bebidas em Sete Lagoas são anunciadas

Uma consultoria de recrutamento está com candidaturas abertas para trabalho em epresa global líder no segmento de bebidas e alimentos em Sete Lagoas. São oportunidades para auxiliar de logística em vaga afirmativa para pessoas com deficiência e operadora conferente (vaga afirmativa para mulheres), confira.

Auxiliar de Logística - Vaga Afirmativa Para Pessoas com Deficiência (Pcd)

Tipo de contratação: CLT (Efetivo)

Área profissional: Alimentos e Bebidas

Jornada de trabalho: Escala 06X02 - 3 Turno - de Acordo com disponibilidade

Salário: R$ 1.533,15

Modalidade de trabalho: Presencial

Responsabilidades e atribuições: As atividades incluem o controle minucioso da entrada e saída de mercadorias, abrangendo o recebimento, conferência e separação de produtos. Além disso, envolvem a carga e descarga de materiais, seu armazenamento adequado e a manutenção do controle de estoque para garantir a precisão dos registros e a disponibilidade dos produtos quando necessário.

Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental:

Candidatura podem ser feitas clicando aqui.

Benefícios:

Plano de Saúde

Convênio Farmácia

Licença Maternidade/Paternidade

Gympass (Convênio com academias)

Plano Odontológico

Vale Alimentação e/ou Vale Refeição

Programa de Educação Continuada

Folga dia do aniversário

Participando do Sucesso (Bônus por Resultado "PLR").

Operadora Conferente - Vaga Afirmativa Para Mulheres

Tipo de contratação: CLT (Efetivo)

Área profissional: Logística

Jornada de trabalho: Escala 06X02 - 14:20 às 22:35 - 01:00 de Intervalo

Salário: R$ 2.128,18

Modalidade de trabalho: Presencial

Responsabilidades e atribuições:

Acionar manutenção preventiva e/ou corretiva das empilhadeiras, verificando se a mesma está em condições de uso;

Responsabilizar-se pela verificação da limpeza das empilhadeiras;

Realizar o check list de empilhadeira antes do inicio do turno;

Conferir cargas (recebimento e expedição);

Apoio nas contagens de inventários;

Armazenar material recebido (Manufatura - Porta ou Caminhão – doca);

Cumprimento das normas e procedimentos aplicadas em treinamento HSE/ Qualidade;

Abastecimento de linha de produção · Entrada de materiais com apoio de coletor eletrônico;

Zelar pelo equipamento, (limpeza e organização);

Rodizio de produtos nos racks Realizar separação de produtos para carregamento.

Requisitos e qualificações: Ensino médio completo, CNH B, NR11.

Benefícios:

Plano de Saúde;

Convênio Farmácia;

Licença Maternidade/Paternidade;

Gympass (Convênio com academias);

Plano Odontológico;

Vale Alimentação e/ou Vale Refeição;

Programa de Educação Continuada;

Folga dia do aniversário;

Participando do Sucesso (Bônus por Resultado "PLR").

Candidatura podem ser feitas clicando aqui.

Da Redação