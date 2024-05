Concessionária oferece vaga para vendedor júnior na linha diesel em Sete Lagoas

A Veminas Caminhões e Ônibus está contratando profissional para o cargo de vendedor júnior em Sete Lagoas, confira a seguir todas as informações e como se candidatar:

Foto ilustrativa / Imagem de Drazen Zigic no Freepik

A Veminas Caminhões e Ônibus atua há mais de 40 anos na comercialização de produtos Volkswagen, sendo o maior revendedor de peças e a maior oficina autorizada VW de Minas Gerais.

A empresa busca vendedor de autopeças da linha diesel experiente, com carteira própria de clientes, excelente comunicação e relacionamento interpessoal, proativo, disposto a trabalhar com metas, estratégias de vendas e pensamento autônomo do negócio.

Atividades a serem desenvolvidas

Atender clientes através do telemarketing e balcão de atendimento para vendas de produtos, identificando suas necessidades e orientando-os com todas as informações necessárias sobre os produtos disponíveis;

Oferecer demais peças e acessórios ao cliente;

Realizar prospecção de novos clientes;

Preparar e enviar orçamentos entre outras atividades.

Requisitos e qualificações

Ensino médio completo ou superior em cursando (Área comercial e/ou administrativa);

Informática intermediária (Pacote office);

Experiência em vendas de peças diesel.

Experiência com Catálogos de Produtos na Linha Diesel;

Cursos na área de Vendas

Carteira própria de clientes;

Benefícios

Regime de contratação: CLT (Efetivo)

Vale transporte

Comissionista puro + Garantido (12 meses)

Refeição na Empresa (Almoço e café da tarde)

Seguro de Vida

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Informações adicionais

Horário de Trabalho - De segunda às sextas-feiras das 8h às 18h.

Rodovia BR 040, S/N - KM 469 - 35701-970. Sete Lagoas/MG.

Interessados podem enviar currículo para:

E-mail rh@veminas.com.br e rh2@veminas.com.br

WhatsApp (31) 9 8867-4668 e (31) 9 9863-6831

