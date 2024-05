Câmara de Sete Lagoas recebe novos estagiários

Nesta quarta-feira (08/05), quatro novos estagiários dos cursos de Tecnologia da Informação (TI), Administração e Direito, tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Câmara Municipal de Sete Lagoas onde irão desempenhar suas atividades sob supervisão dos profissionais da Casa Legislativa. O programa destina-se a estudantes regularmente matriculados, com frequência efetiva, em cursos de educação superior, graduação e pós-graduação de instituições de ensino públicas ou privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Foto: Câmara Municipal de Sete Lagoas / Divulgação

O Programa de Estágios do Legislativo foi criado pela Mesa Diretora da Câmara. O objetivo é a complementação educacional e estabelecimento de um vínculo educativo-profissional, supervisionado e desenvolvido de acordo com o projeto pedagógico e a formação do estudante. "Não se trata apenas de oferecer uma oportunidade de estágio, mas sim de proporcionar uma experiência educativa enriquecedora, que poderá contribuir significativamente para a vida acadêmica e profissional dos estudantes", ressalta o presidente da Câmara, Caio Valace (PDT).

Vitor Hugo, estudante de Administração na Faculdade UNA de Sete Lagoas, expressa sua empolgação com a oportunidade: "É a minha primeira experiência de estágio. A expectativa é ótima e quero crescer na Câmara Municipal, que vai colaborar muito com meu aprendizado e para que eu adquira experiência dentro da minha área de formação. Espero dar o meu máximo, é um ganho para toda a vida", afirma.

Também em sua primeira experiência de estágio, Dayra Pimental está no sétimo período do Curso de Direito, na Faculdade UNA. "Estou bem ansiosa para iniciar a parte prática do Direito e espero aprender e adquirir conhecimento junto aos profissionais do Legislativo. É a primeira vez que tenho contato com o poder público dessa natureza e espero servir à população sete-lagoana da melhor forma possível", destaca Dayra.

Nas primeiras fases do programa foram contratados quinze estudantes de diversos cursos, incluindo Administração de Empresas, Jornalismo, Direito, Ciências Contábeis, entre outros.

Terceira seleção terá estudantes do ensino médio

Um terceiro processo seletivo está em andamento e em breve o edital será publicado. Desta vez, serão selecionados estudantes do ensino médio. "Desta forma, a Câmara poderá auxiliar no processo educacional e oferecer oportunidades de trabalho e renda. Não poderíamos deixar de contribuir para a formação do capital intelectual dos estudantes do município, apostando em nossa juventude, em nosso povo e em nossas instituições de ensino que são de excelência", conclui Caio Valace.

Da Redação com Ascom - Câmara Municipal de Sete Lagoas