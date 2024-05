Empresa de Sete Lagoas oferta vaga de Auxiliar Administrativo

Uma empresa de transportes em Sete Lagoas está ofertando vaga de trabalho para Auxiliar Administrativo. Os interessados devem ter experiência de seis meses na área.

O profissional irá trabalhar com liberação de protocolos de serviços, negociação e lançamento de valores em sistema, além de acompanhar atendimentos até sua finalização. A empresa pede disponibilidade de trabalho 12x26 nos períodos diurno ou noturno.

O estabelecimento dá preferência a moradores da região da Várzea, São Geraldo, Progresso, Mata Grande, dentre outros - para interessados que residem em bairros mais distantes, o ideal seria ter um veículo próprio.

Além do salário, é ofertado pela empresa cesta básica, plano de saúde e vale combustível. Os interessados devem enviar currículo para o email keylageisiane@gmail.com ou pelo WhatsApp 31 99969-8641.

