Gruta Rei do Mato abre inscrições para curso gratuito de Brigadista Florestal Voluntário

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a MNE Gruta Rei do Mato, abre inscrições para mais uma turma do curso de formação de Brigadista Florestal Voluntário. O curso, que será realizado nos dias 27 a 29 de maio, no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, visa capacitar a comunidade local para auxiliar na prevenção e combate a incêndios florestais.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

São oferecidas 30 vagas gratuitas para maiores de 18 anos, com prioridade para colaboradores da UC, produtores rurais, moradores do entorno, conselheiros e voluntários que já atuam no Monumento. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio pelo formulário.

O curso de Brigadista Florestal Voluntário tem como objetivo capacitar os participantes para atuarem em ações de prevenção e combate a incêndios florestais, bem como em ações de salvamento.

Djhéssica Monteiro