Inscrições do processo seletivo da Escola Técnica de Sete Lagoas encerram nesta segunda (13)

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas encerra nesta segunda-feira (13), o prazo de inscrições parao processo seletivo do 2º semestre de 2024 com 11 cursos profissionalizantes, totalizado 430 vagas. A grande novidade é o curso de Informática que foi integrado à grande da instituição por também ter uma grande demanda no mercado. As inscrições estão liberadas no site fumeponline.setelagoas.mg.gov.br.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Escola Técnica Municipal tem grande tradição na formação profissional de estudantes de Sete Lagoas e da região e, desde sua fundação, é mantida pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep). O processo é regulamentado pelo Edital nº 001/2024 e oferece 40 vagas em cada um desses cursos: Administração, Análises Clínicas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Meio Ambiente, Metalurgia e Química.

“Temos excelentes expectativas quanto a este novo processo seletivo já que grandes parcerias estão sendo firmadas. Um evidente sinal da credibilidade da Escola Técnica”, avalia a diretora Stefania Moura Lima.

Para o novo curso de Informática serão abertas 30 vagas. A procura será natural para esta nova opção, pois estudos mostram que existe no mercado um grande déficit de profissionais nesta área. “A área de informática é uma das que mais cresce e oferece muitas oportunidades de emprego. As habilidades aprendidas em um curso técnico em informática são altamente transferíveis e podem ser aplicadas em uma ampla variedade de setores e organizações. Desde empresas de tecnologia até hospitais, escolas e organizações governamentais, praticamente todos os setores dependem da tecnologia da informação de alguma forma”, ressalta Simone Cristina Almeida, assessora pedagógica e coordenadora do processo seletivo. As inscrições são pelo site fumeponline.setelagoas.mg.gov.br por R$ 40 (não pode ser pago em Pix).

O Edital que regulamenta o processo traz detalhes sobre as inscrições, provas, classificação, matrículas e datas. As provas serão no dia 26 de maio e o gabarito provisório será divulgado no mesmo dia. O resultado final sai no dia 20 de junho e a primeira chamada será nos dias 20, 21, e 24 de junho. Informações pelos telefones, que também são WhatsApp, (31) 3773-0424 e (31) 3773-8715 ou pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM