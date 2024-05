PMMG divulga os editais do concurso com 3.282 vagas para Soldado e Oficial; 50 destinadas a Sete Lagoas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu inscrições para concurso público com oferta de 3.282 vagas para os cargos de Soldado e Oficial, em Sete Lagoas, terá 50 vagas para soldado. As inscrições podem ser feitas no site da PMMG entre os dias 17 de julho e 17 de agosto para Oficial, e entre 1º de agosto e 1º de setembro para Soldado.

Foto: Divulgação/PMMG

As provas para Soldado estão agendadas para o dia 20 de outubro, enquanto as provas para Oficial serão realizadas no dia 15 de setembro.

A remuneração inicial para Soldado é de R$ 4.360,83, já para Oficial, o salário inicial é de R$ 7.175,30. Além do salário, os candidatos aprovados terão direito a diversos benefícios, como vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e licença-maternidade e paternidade.

Requisitos para os cargos

Para se candidatar ao cargo de Soldado, os interessados devem ter nível superior de escolaridade, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria "B", no mínimo, e altura mínima de 1,60. Já para o cargo de Oficial, os requisitos são: título de bacharel em Direito, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria "B", no mínimo, e altura mínima de 1,60.

O concurso será realizado em três etapas:

1ª etapa: Prova objetiva, prevista para o dia 20 de outubro para Soldado e 15 de setembro para Oficial.

Prova objetiva, prevista para o dia 20 de outubro para Soldado e 15 de setembro para Oficial. 2ª etapa: Avaliações psicológicas, físicas e de saúde.

Avaliações psicológicas, físicas e de saúde. 3ª etapa: Avaliação física militar, a ser realizada no primeiro semestre de 2025.

As inscrições podem ser feitas no site da PMMG, mediante pagamento de taxa de R$ 101,00 para Soldado e R$ 220,00 para Oficial.

As provas serão realizadas em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados podem consultar os editais:

Edital do concurso PM MG para Soldado

Edital do concurso PM MG pa Oficial

Da redação com informações da PMMG