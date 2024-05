Indústria em Sete Lagoas divulga vaga para técnico eletromecânico

Uma vaga está em aberto para técnico eletromecânico, confira a seguir todos os detalhes e como se candidatar.

CARGO: TÉCNICO ELETROMECÂNICO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Executar serviços de manutenção eletromecânica em geral de acordo com os planos de manutenção preventiva e corretiva, utilizando equipamentos e métodos de trabalho definidos de acordo com procedimentos internos e normas de segurança vigentes, visando atender às demandas da empresa.

Necessário:

Desejável: Conhecimento em metodologias como: Lean Manufacturing, WCM, MASP

LOCAL DE TRABALHO: Sete Lagoas / MG

Enviar currículo para o e-mail: rh@askbrasil.com.br até o dia 15/05.

