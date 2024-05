Escola Técnica de Sete Lagoas abre processo seletivo para contratação de professores

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas divulgou na última sexta-feira, 10 de maio, edital de processo seletivo para contratação temporária de professores de educação profissionalizante para dos cursos de Informática, Análises Clínicas e para quem tem licenciatura em Língua Inglesa. São duas vagas para contratação imediata e uma para cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas entre 15 e 29 de maio no setor de protocolo da instituição (Avenida Prefeito Alberto Moura, n.º 1.111 - Distrito Industrial) de 14h às 20h.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O processo é conduzido por uma Comissão Examinadora e tem como etapas de caráter eliminatório e classificatório a análise de currículo, entrevista e aula experimental. As vagas são para os seguintes cursos: Informática (1 de cadastro de reserva), Análises Clínicas (1 vaga imediata e outra de cadastro de reserva e todos os cursos para que tem licenciatura em Língua Inglesa (1 vaga imediata).

O edital apresenta as datas mais importantes do processo. Os currículos serão analisados nos dias 3 e 4 de junho, entrevistas a aulas experimentais serão nos dias 19, 20 e 21 de junho, o resultado final sai no dia 25 de junho e a homologação será no dia 1º de junho.

O edital ainda traz informações gerais como formação exigida para cada cargo, quadro de avaliação do currículo e critérios de avaliação e pontuação na entrevista e desempenho didático. O documento também traz a ficha de inscrição e o protoloco, que devem ser entregues no ato da inscrição.

Mais informações e edital no site da instituição, pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br pelo WhatsApp (31) 3773-0424.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM