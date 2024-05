Provas do Processo Seletivo da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas serão aplicadas neste domingo (19)

Foi publicada, no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 13 de maio, a convocação para realização de prova objetiva dos inscritos no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. O certame oferece vagas e cadastro de reserva em diversos cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. A prova será aplicada no próximo domingo, 19 de maio, em locais e horários definidos de acordo com o nível de escolaridade e cargos.

O processo é regulamentado pelo Edital nº 01/2024 e tem o objetivo de completar o quadro funcional e garantir a efetiva prestação de serviços aos usuários do SUS. O processo envolve as seguintes funções: Agente Administrativo, Almoxarife, Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal, Bacteriologista, Cirurgião Dentista, Cirurgião Odontopediatra, Cirurgião Periodontista, Cirurgião Dentista Bucomaxilo, Cirurgião Dentista Endodontista, Condutor de Veículos, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Monitor de Atividades Terapêuticas, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico em Suporte em T.I., Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Saúde Bucal e Veterinário.

MÉDICOS

Para profissionais médicos o processo oferece engloba as seguintes especialidades: Generalista, Anestesista, Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Cardiovascular, Cirurgião Geral, Cirurgião Pediatra, Cirurgião Plástico, Cirurgião Clínico, Dermatologista, Gastroenterologista, Ginecologista, Hematologista, Infectologista, Mastologista, do Trabalho, Nefrologista, Nefrologista Infantil, Neurocirurgião, Oftalmologista, Ortopedista Otorrinolaringologista, Pediatra, Proctologista, Pneumologista, Psiquiatra, Radiologista, Utrassonografista, Urologista e Médico de ESF.

O edital detalha a carga horária, a situação de vagas e o vencimento que, em alguns cargos, é complementado por gratificação variando entre 40% e 100%.

O processo será por etapa única com prova objetiva de caráter eliminatório/classificatório. Só serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% da nota final. Como determina a legislação, 5% das vagas existentes ou futuras são destinadas a pessoas com deficiência , sendo que, neste caso, o candidato deve ser compatível com as atribuições da função para a qual se classificou.

APLICAÇÃO DA PROVA

Os candidatos que disputam cargos de nível superior realizarão a provas na Faculdade Ciências de Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, bairro das Indústrias), às 9 horas. Quem disputa os cargos de Agente Administrativo, Condutor de Veículos e Técnico de Enfermagem também realizam a prova no mesmo local, às 14h. Já postulantes aos cargos de nível Médio e Técnico terão provas na Escola Técnica Municipal (av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, bairro Indústrias) às 9h. Para todas as situações os portões serão abertos uma hora antes do prazo.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM