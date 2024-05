Estágio com bolsa é oferecido pela FAPED em Sete Lagoas

Uma vaga de estágio no setor financeiro e de projetos está sendo oferecida em Sete Lagoas pela FAPED - Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento. É preciso ser aluno de curso superior ou técnico em Administração e áreas afins, confira mais detalhes a seguir.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

- Descrição: Auxiliar no gerenciamento de projetos e elaboração de prestação de contas financeiras

- Salário: R$ 1.125,69

- Carga horária: 6 hs diárias

- Regime de contrato: Estágio

- Vantagens e Benefícios: vale alimentação de R$300,00, day-off de aniversário, café da manhã, auxílio transporte e seguro de vida.

- Número de vagas: 1

- Local: FAPED, Sete Lagoas

Requisitos mínimos:

- Não exigimos experiência;

- É necessário estar cursando superior em Administração ou áreas afins;

- Conhecimento intermediário no pacote office.

Perfil Profissional:

- Proatividade e iniciativa

- Trabalho em equipe

- Excelente comunicação e relacionamento interpessoal

- Comprometimento com prazos e qualidade

- Planejador

- Clareza na comunicação

Atribuições:

- Executar as cobranças de recibos de viagem

- Auxiliar a equipe na conferência e cobrança dos relatórios técnicos

- Auxiliar na execução da prestação de contas financeira (trimestral)

- Analisar as prestações de contas de viagens (pendências no portal do coordenador)

- Liberar acesso no sistema de gestão para a equipe dos projetos

- Incluir equipe técnica nos projetos

- Auxiliar na criação de relatórios e apresentações

- Acompanhar os remanejamentos de rubricas (controle de mudanças)

- Auxiliar na comunicação com coordenadores

Interessados enviar currículos para imaculada.marques@faped.org.br até 16/05/2024, com o assunto: Vaga de estágio.

Sobre a FAPED

A Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED é uma instituição jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Sete Lagoas - Minas Gerais, podendo atuar em todo o território nacional, com a finalidade de incentivar e intensificar o relacionamento da ciência e da tecnologia com os diversos segmentos da sociedade, constituindo-se em um instrumento para facilitar e organizar as ações entre instituições de pesquisa e setor produtivo, com o propósito de promover novas alternativas de desenvolvimento técnico e social.

Conheça mais sobre a FAPED clicando aqui.

Da Redação