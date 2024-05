Vaga para líder de manutenção predial é oferecida em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para líder de manutenção predial está sendo oferecida em Sete Lagoas, veja todos os detalhes a seguir e como se candidatar.

Foto ilustrativa: Freepik

Empresa: Leadec Industrial Services

Ramo de atuação: Multinacional, com mais de 60 anos no mercado e sede na Alemanha. Presente no Brasil desde 1998 atendendo os principais fabricantes e fornecedores da indústria com serviços técnicos de manutenção, instalação, limpeza técnica e serviços de suporte. Atendemos empresas da indústria automotiva, química e farmacêutica, alimentos e bebidas e bens de consumo.

Local de atuação: Sete Lagoas/MG

Principais atribuições / responsabilidades – Líder de manutenção predial:

Distribuir as tarefas a serem executadas pela equipe conforme o programa emitido semanalmente pela área de planejamento;

Requisitar os materiais, EPIs e ferramentas que serão utilizados na execução das tarefas;

Conhecer e transmitir os procedimentos internos da empresa aos subordinados, garantindo que os mesmos sejam cumpridos, bem como propor melhorias de processos.

Acompanhar a execução das Ordens de Serviços (OS) cuidando para que os prazos sejam cumpridos conforme o pré-estabelecido, bem como reportar ao superior imediato eventuais dificuldades detectadas para que as mesmas sejam corrigidas em tempo hábil;

Realizar diariamente para sua equipe reunião de DDS (Diálogo Diário de Segurança), conforme as diretrizes da área de Segurança do Trabalho.

Providenciar a liberação das áreas, junto aos usuários, para a realização dos serviços programados;

Acompanhar a execução dos serviços em áreas de risco, reportando eventuais anormalidades à supervisão e ao técnico de segurança para as providências cabíveis;

Usar e garantir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) pelos membros da equipe, conforme instruções de trabalho e /ou orientações da segurança do trabalho;

Executar outras atividades correlatas inerentes ao cargo.

Horário de Trabalho: segunda a quinta, de 07 às 17h10 e sexta, de 7 às 15h20 – folga aos sábados e domingos.

Salário: R$ 2.607,41 + benefícios (Plano Vitta, Total Pass, Alimentação na Fábrica, ônibus fretado).

Requisitos:

Escolaridade: Desejável Ensino Médio.

Experiência: Desejável 03 anos e conhecimento em construção civil e manutenções.

Noções básicas em Excel.

OBS: Importante residir em Sete Lagoas, ou regiões como: Inhaúma, Caetanópolis, Prudente de Morais, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Paraopeba.

Interessados enviar currículo para: bianca.leadec@outlook.com ou bianca.rocha@leadec-services.com

Da Redação