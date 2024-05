Quintal Boi da Manta abre inscrições para curso gratuito de teatro em Sete Lagoas

Atenção, aspirantes a estrelas do palco! Oportunidade imperdível para quem sonha em desbravar o universo do teatro: o Ponto de Cultura Quintal Boi da Manta abre as inscrições para o curso gratuito de formação artística "Bora pra Cena". As inscrições ficam abertas até o dia 29 de maio e as aulas, com duração de um ano e carga horária total de 192 horas, iniciam em junho.

Foto: Divulgação/Carroça Teatral

O curso, com 50 vagas divididas em duas turmas de 25 alunos cada, visa a formar atores e atrizes na cidade de Sete Lagoas. A grade curricular abrangente explora diversos conceitos teatrais, com ênfase em teatro popular e teatro de rua.

A jornada de aprendizado abrangerá Dramaturgia e Pesquisa, Jogos e linguagens, interpretação cênica, preparação corporal, criação de personagens, plástica/técnica e sonoplastia.

"Para nós, é um desafio e uma troca necessária. O processo de aprendizagem nas artes também é ensino e vice-versa", ressalta Clarice Rodrigues, uma das professoras do módulo de Dramaturgia e Pesquisa. O projeto marca o retorno das oficinas de longa duração no Quintal Boi da Manta e promete ser uma experiência imersiva e transformadora para os participantes.

Para participar da oficina, não é necessária experiência prévia nas artes cênicas. Os interessados devem ter acima de 14 anos e realizar sua inscrição preenchendo um formulário:

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (31) 99201-7067 (Paulinho do Boi) ou pelo Instagram @quintalboidamanta.

Serviço:

Curso de formação artística "Bora pra Cena"

Início das aulas: 03/06/2024 (às segundas ou terças das 19h às 21h)

01 ano Local: Quintal do Boi da Manta (Rua João Pinheiro 174, Centro - Sete Lagoas)

Informações: (31) 99201-7067 – WhatsApp (Paulinho do Boi)

Djhéssica Monteiro com informações de Quintal Boi da Manta - ASCOM