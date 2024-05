Vaga para operadora de empilhadeira/conferente é anunciada em Sete Lagoas

Uma consultoria de recrutamento está com candidatura aberta para trabalho em empresa global líder no segmento de bebidas e alimentos em Sete Lagoas. A oportunidade é para operadora de empilhadeira/conferente em vaga afirmativa para mulheres, confira.

Foto ilustrativa: Freepik

Cargo: Operadora de Empilhadeira/Conferente - Vaga Afirmativa Para Mulheres

Tipo de contratação: CLT (Efetivo)

Área profissional: Logística

Jornada de trabalho: Escala 06x02 - 14:20 às 22:35 - 01h de Intervalo

Salário: R$ 2.128,18

Modalidade de trabalho: Presencial

Responsabilidades e atribuições:

Requisitos e qualificações: Ensino médio completo, CNH B, NR11.

Benefícios:

Para se increver nesta vaga, clique neste link.

Da Redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI