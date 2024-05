Vaga de emprego para almoxarife é divulgada em Sete Lagoas

Uma oportunidade de emprego para almoxarife está sendo divulgada em Sete Lagoas, veja a seguir mais informações.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

ALMOXARIFE

FAIXA SALARIAL: R$ 1.822,15 a R$ 2.300,00

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Realizar a conferência e controle de notas fiscais, controle e inventário de estoque, solicitações de compras, recebimento, lançamento em planilhas, armazenagem, conferência e entrega de EPI´s, elaboração de relatórios do setor, organização do ambiente de trabalho.

REQUISITOS: Ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade de horários.

HORÁRIO DE TRABALHO: Escala 12x36

BENEFÍCIOS: Transporte + Alimentação na empresa + Vale alimentação + Assistência médica e odontológica + Seguro de vida.

SETOR: Logística

LOCAL DE TRABALHO: Sete Lagoas.

Candidatura e mais informações:

contato@multiplaconsultoriarh.com.br / (31) 3771-8147 – (31) 99687-4639

Rua Copacabana, n°117 loja B – Boa Vista, Sete Lagoas/MG

www.multiplaconsultoriarh.com.br

Da Redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI