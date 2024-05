CRAMAM abre processo seletivo para contratar Carpinteiro e Marceneiro em Sete Lagoas

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de Marceneiro e Carpinteiro. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira, 17, e encerradas no dia 24, na recepção da instituição situada na rua Das Dálias, 483, bairro Montreal, de 8h às 16h.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Examinadora, designada por ato normativo para este fim e responsável por todas as suas etapas. O edital (veja aqui) detalha atribuições dos cargos, remuneração e carga horária de trabalho. São duas vagas para Carpinteiro e uma para Marceneiro.

O processo terá três etapas de caráter eliminatório, sendo elas: análise de currículo, entrevista e prova prática. A ficha de inscrição também está disponível no Edital.

Os principais pontos do cronograma do processo são: Inscrições de 17 a 24 de maio; análise de currículo dia 27 de maio; entrevistas de 4 a 7 de junho; divulgado do resultado no dia 11 de junho; e homologação no dia 17 de junho.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM