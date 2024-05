Vagas para lavadores de veículos são divulgadas em Sete Lagoas

Duas vagas para lavador de veículos estão sendo oferecidas em Sete Lagoas, confira:

Empresa: Garbo - Estética Automotiva e Acessórios

Rua Natal, nº 186, bairro Canaã - Sete Lagoas/MG

Cargo: Lavador de automóveis - 02 Vagas

Horário de Trabalho: de 08h às 18h

Maiores informações e forma de envio de currículo: WhatsApp (31) 3177-8806

