Empresa em Sete Lagoas contrata ajudante de oficina júnior

Uma empresa de venda e manutenção de caminhões e ônibus Volkswagen está com vaga disponível para ajudante de oficina júnior. Confira a seguir as descrições e como se candidatar.

A Veminas Caminhões e Ônibus atua há mais de 40 anos na comercialização de produtos Volkswagen, sendo o maior revendedor de peças e a maior oficina autorizada VW de Minas Gerais.

A empresa busca colaborador com perfil proativo, disciplinado, organizado, com agilidade, atencioso com suas tarefas, que trabalhe bem em equipe, de preferência que não possua vícios.

Cargo: Ajudante de Oficina Jr.

Atividades a serem desenvolvidas:

Acompanhar os produtivos (mecânico/eletricistas) em socorros mecânicos externos;

Auxiliar os produtivos em suas atividades diárias;

Auxiliar também na parte elétrica sob a supervisão dos produtivos/eletricistas;

Auxiliar nos serviços de capotaria sob supervisão;

Realizar revisões simples e troca de óleo;

Realizar check list de vistoria de qualidade em todos os veículos.

Requisitos e qualificações:

Ensino Médio completo ou Técnico em curso (Mecânica/Mecatrônica);

Conhecimento básico no pacote office.

Diferencial: Cursos específicos de conhecimento do produto VW, SESI, SENAI ou outras entidades.

Benefícios:

Vale Transporte

Refeição na Empresa

Seguro de Vida

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Gympass

Informações adicionais:

Horário de Trabalho - De segunda às sextas-feiras das 8h às 18h.

Rodovia BR 040, S/N - KM 469 - 35701-970. Sete Lagoas/MG.

Envie seu currículo para:

E-mail: rh@veminas.com.br / rh2@veminas.com.br

WhatsApp: (31) 9 8867 - 4668 / (31) 9 863-6831

