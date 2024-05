Loja de roupas no Shopping Sete Lagoas contrata costureira e vendedor

A Soyouz, loja de vestuário masculino e feminino com unidade no Shopping Sete Lagoas está com oportunidades para costureira e vendedor. Confira a seguir as informações de cada uma das vagas.

Foto: Instagram @soyouz oficial

Os interessados podem enviar os currículos para contato@soyouz.com.br ou para o WhatsApp (31) 9 9161 5380.

VAGA 1: Costureira Retista e Overloquista

Costureira para realizar ajustes em Ternos, Blazers, Calças sociais masculinas e femininas, Calças de Sarjas masculinas e femininas e vestidos de festas e vestidos casuais. O trabalho será por 6 (seis) horas por dia,. Além do salário fixo CLT, oferecemos um a bonificação por peça ajustada e cesta básica se bater a meta mensal.

Tipo de vaga: Meio período, Efetivo CLT

Pagamento: R$1.600,00 por mês

Carga horária prevista: 30 horas por semana

Benefícios:

Participação nos lucros

Vale-transporte

Horário de trabalho: De segunda à sexta-feira com horário das 14h às 20h

Tipos de pagamento adicional:

13º salário

Adicional de férias

Bônus

Comissão

Hora extra

Prazo para inscrição: 31/05/2024

Data de início prevista: Imediato

VAGA 2: Vendedor em lojas de roupas

Vendedor de loja de roupas sociais masculinas, sociais femininas e multimarcas (Docthos, Reserva, Aramis, etc). Horário das 10:00 hs às 19:00 hs de segunda a sexta e no sábado das 10:00 hs às 14:00 hs. Necessário ter vontade de aprender e bom relacionamento com pessoas.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Pagamento: R$1.440,00 - R$4.500,00 por mês

Benefícios:

Vale-transporte

Horário de trabalho: Dias úteis e finais de semana, turno de 8 horas

Tipos de pagamento adicional:

13º salário

Bônus

Comissão

Hora extra

Experiência (preferencial): Vendas, loja de roupas, atendimento ao cliente

Data de início prevista: 20/05/2024

Da Redação