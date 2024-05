Vaga para técnico em segurança do trabalho é oferecida em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para técnico de segurança do trabalho em horário noturno está sendo divulgada para Sete Lagoas, confira:

FAIXA SALARIAL: R$ 3.294,31

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Realizar trabalho como técnico, Realizar DDS; Treinamentos; Acompanhamento de motoristas.

REQUISITOS: Técnico em Segurança do Trabalho, Desejável CNH categoria B, Experiência na função.

HORÁRIO DE TRABALHO: Domingo a Sexta-feira de 23:00 as 07:00.

BENEFÍCIOS: Vale transporte + Plano de saúde +Plano Odontológico + Vale Alimentação + Bonificação.

SETOR: Logística

LOCAL DE TRABALHO: Sete Lagoas.

Candidatura e mais informações:

contato@multiplaconsultoriarh.com.br / (31) 3771-8147 – (31) 99687-4639

Rua Copacabana, n°117 loja B – Boa Vista, Sete Lagoas/MG

www.multiplaconsultoriarh.com.br

