Lavanderia em Sete Lagoas contrata auxiliar

OPORTUNIDADE: AUXILIAR DE LAVANDERIA

Imagem Ilustrativa

TAREFAS E RESPONSABILIDADES

- Executa a lavagem de roupas, separando-as de acordo com o tipo de material e grau de sujeira. Pesando, regulando e operando máquinas lavadoras. Efetua a revisão de roupas lavadas, verificando manchas e qualidade da lavagem. Opera equipamentos de baixa complexidade. Centrifuga roupas molhadas, separa roupas danificadas, encaminhando-as para conserto. Passa roupas e tecidos a ferro, inclusive peças delicadas. Faz o acabamento e prepara para expedição peças do vestuário, tecidos e artefatos como tapetes e cortinas.

PRÉ REQUISITOS

- Formação: Ensino Fundamental completp

- Desejavel experiência nas rotinas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Salário: R$ 1.567,25 mensais

- Horário: 08h às 18h, com 2h de intervalo de segunda à sexta-feira, aos sábados de 08 às 12h.

- Benefícios: Vale transporte

Interessados encaminhar currículo para lavanderialapassi@gmail.com

