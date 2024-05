Empresa de Sete Lagoas oferece vaga de consultor de vendas

Uma empresa de planos de saúde de Sete Lagoas está ofertando uma vaga de emprego para consultor de vendas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O profissional realizará a prospecção tanto para pessoa física e jurídica, através de contatos telefônicos ou pelo WhatsApp ou outros meios fornecidos pela empresa.

Além do salário fixo, o estabelecimento também oferece comissões, premiações, metade de plano de saúde e ajuda de custo com transporte.

O horário de trabalho é das 8h30 às 18h, de segunda a sexta-feira. Currículos podem ser enviados para marianabt@gmail.com

Da redação

