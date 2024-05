Motel em Sete Lagoas divulga vaga de emprego para camareira

O Motel Seven em Sete Lagoas oferece vaga de emprego para camareira, confira a descrição:

Foto: Freepik

Função: Camareira

Jornada: plantão 12/36 (dia sim e dia não)

Horário de trabalho: das 07h às 19h

Salário: da classe, conforme o sindicato

Local de trabalho: Motel Seven, Rua Santa Juliana, 1676 - São João, Sete Lagoas - MG

Para mais informações, favor entrar em contato pelo WhatsApp (mensagem) no número (31) 9 7145 1455.

Da Redação

