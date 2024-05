Câmara Municipal de Sete Lagoas lança edital para concurso público; confira

A Câmara Municipal de Sete Lagoas publicou nesta quinta-feira (23) o edital para seu concurso público, destinado ao provimento de 50 vagas em 10 cargos. O certame, marca o fim de um hiato de 30 anos sem processos seletivos para cargos efetivos na Casa.

Foto: Reprodução/ Internet

As inscrições para o concurso podem ser feitas entre 29 de julho e 27 de agosto de 2024, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo: R$ 50,00 para cargos de nível médio e R$ 80,00 para cargos de nível superior. Candidatos em situação de vulnerabilidade financeira podem requerer isenção da taxa de inscrição entre os dias 29 e 31 de julho de 2024.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de setembro de 2024, em Sete Lagoas. Os candidatos poderão consultar o local de prova a partir do dia 24 de setembro no site da Fundep.

O concurso será realizado em etapas, que variam de acordo com o cargo, podendo incluir prova objetiva, discursiva, prática e de títulos. As vagas são para os seguintes cargos:

Assistente Administrativo (22 vagas) - R$ 2.043,23

Assistente Técnico (4 vagas) - R$ 2.547,60

Intérprete de Libras (1 vaga) - R$ 2.043,23

Analista Administrativo (6 vagas) - R$ 3.951,38

Analista Legislativo (6 vagas) - R$ 4.887,24

Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas) - R$ 5.823,10

Comunicador Social (3 vagas) - R$ 4.887,24

Jornalista (2 vagas) - R$ 4.887,24

Controlador (1 vaga) - R$ 7.174,88

Procurador (3 vagas) - R$ 6.745,95

Djhéssica Monteiro com informações da CMSL - ASCOM