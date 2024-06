Codesel abre novo processo seletivo com vagas para seis cargos; confira

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) - publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira (28), o Edital nº 02/2024 que abre processo seletivo para contratação em seis cargos com contratação imediata e também formação de cadastro de reserva.

Serão oferecidas vagas para os cargos: Analista de Compras, Auxiliar de Compras, Analista de Departamento Pessoal, Supervisor de Departamento Pessoal, Supervisor de Prédios Públicos, Supervisor de Transportes. Os salários variam de R$ 2.059,31 a R$ 4.461,38 para carga horária de 44 horas semanais. A seleção será realizada em etapa única por avaliação curricular.

As inscrições ficarão abertas entre 3 e 11 de junho de maneira online, no site da Prefeitura ou na própria sede da companhia (av. Irmã Flávia, 5325, CDI), de 8h às 16h.

Atribuições dos cargos, nível de escolaridade e outras normas estão definidas no EDITAL, que também informa quais documentos devem ser apresentados no ato da inscrição. O processo será homologado no dia 28 de junho.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM