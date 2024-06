Vaga para instalador de cortinas freelancer é divulgada em Sete Lagoas

Uma oportunidade de trabalho para instalador de cortinas freelancer está sendo oferecida em Sete Lagoas, confira.

A oportunidade admite profissional com ou sem experiência.

É preciso possuir veículo próprio e ferramentas de trabalho.

Os valores pelo serviço serão combinados com o anunciante.

Interessados, enviar currículo pelo WhatsApp (31) 9 8021 9796.

Da Redação

