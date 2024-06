Inscrições gratuitas para Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde se encerram amanhã (30…

"Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer". Com este tema, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - e o Conselho Municipal de Saúde realizam a I Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde de Sete Lagoas, no próximo dia 5 de junho, de 07h às 17h, no auditório do Unifemm. A conferência tem como públicos-alvo gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários da saúde de uma forma geral.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, o objetivo do evento é integrar as visões dos gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Público de Saúde. "Ouvindo as demandas de todos os atores envolvidos, poderemos elaborar propostas a serem levadas para a IV Conferência Estadual de Saúde e Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde de Minas Gerais, que deve ser realizada até agosto, em Belo Horizonte e, de lá, seguirão para a Conferência Nacional, entre os dias 10 e 13 de dezembro, em Brasília", anuncia.

"Nossa conferência vai discutir três grandes eixos: Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde; Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS; e Educação para o desenvolvimento do trabalho, produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer", revela a superintendente geral de Gestão e Monitoramento Institucional da Saúde, Bianca Santana Dutra. "Trata-se, portanto, de uma conferência que precisa muito da participação social para que de fato consigamos entender as necessidades do usuário e trabalhadores que serão transformadas em propostas para serem levadas aí nível estadual", completa.

Lembrando que são apenas 200 vagas e restam poucas inscrições gratuitas que terminam nesta quinta-feira, 30 de maio, pelo link https://conferenciamunicipalsaude.setelagoas.mg.gov.br

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas