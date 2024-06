Sessão Azul: Grupo Cine coloca na programação do sábado uma sessão especial para público com TEA

Novidade no Grupo Cine: agora todo primeiro sábado de cada mês, além das sessões regulares, haverá sessões especiais adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. Neste sábado (01), o filme exibido será "Amigos Imaginários".

Imagem: Ilustrativa

Confira a programação completa.

Amigos Imaginários

Horários:

Sala 1 DUB 2D

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. - 15h00

Sáb., Dom., Feriado - 13h50

Sáb. - 11h00 (SESSÃO AZUL)

Duração: 01h48 minutos

Censura: Livre

Gênero: Animação, comédia

Os interessados podem garantir seus ingressos através do site do Grupo Cine.

Vale lembrar que em todas as sessões, incluindo as especiais adaptadas para o público com TEA, é necessário apresentar o RG ou certidão de nascimento das crianças, além de um documento de identificação de um dos responsáveis.

Maria Eduarda Alves