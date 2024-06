Concorra a 5 PARES DE INGRESSO para o Ensaio-Show 2400 anos do Faraó - Bloco Axé Saudade

'Eu falei 'ê faraó!'' - está chegando a hora! No próximo sábado (8), o Estância Terreiro Cultural Urbano receberá a comemoração dos 2400 anos do Faraó com a apresentação do bloco Axé Saudade e muitos convidados - e é claro, o SeteLagoas.com.br traz mais uma surpresa para seus seguidores!

🤩🤩🤩 Estaremos a sortear cinco pares de ingressos para o evento, que começa às 16h e traz O Cirandado, Nana Black, Pablo Sás, Mestre Saúva e o instrutor de dança Cícero.

🤔 E como participar?

😍 Simples! Preencha seu nome e telefone em nosso sistema - na quinta-feira (6), faremos o sorteio e entraremos em contato com os vencedores.

😁 Boa sorte!

ANIVERSÁRIO 2400 ANOS DO FARAÓ - BLOCO AXÉ SAUDADE

📅 Data: 08 de junho, a partir das 16h

📍 Local: Estância Terreiro Cultural Urbano (Rua Policena Mascarenhas, 102 - São Geraldo)

Atrações:

Axé Saudade (Bateria e banda)

O Cirandado

Nanna Black

Pablo Sás

Mestre Saúva

Cícero (Instrutor de dança)

Ingressos

Sympla: CLIQUE AQUI ou 031 99530 9615

Filipe Felizardo, com produção de Djhéssica Monteiro